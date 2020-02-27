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  3. Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması: Koronavirüs sonrası atmamız gereken adımları görüştük

Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması: Koronavirüs sonrası atmamız gereken adımları görüştük

Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması: Koronavirüs sonrası atmamız gereken adımları görüştük

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında, koronavirüs sonrası küresel piyasalarda yaşananları, sürecin Türkiye'ye etkilerini ve atmaları gereken adımları görüştüklerini bildirdi.

Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, FİKKO toplantısını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bakan Albayrak, açıklamasında, "Özellikle koronavirüs sonrası küresel piyasalarda yaşananları, sürecin ülkemize etkilerini ve atmamız gereken adımları görüştük." ifadelerine yer verdi.


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