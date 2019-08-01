Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5853
  • 6,1831
  • 252.749
  • 101888
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Albayrak'tan faiz indirimiyle ilgili açıklama

Bakan Albayrak'tan faiz indirimiyle ilgili açıklama

Bakan Albayrak'tan faiz indirimiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bankalardan gelen faiz indirimlerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan değerlendirme geldi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredisi faizini yüzde 0,99'a çekti . Konutta vadde ilk kez 15 yıla çıkmış oldu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kemal Sunal Hakkında Bilinmeyenler
Engin Altan Düzyatan yeni partneri o isim mi olacak?
Pelin Karahan'ın yüzündeki değişikliği takipçileri fark etti
Dünyaca ünlü modeli otele almadılar!
Selen Görgüzel Alkan'ın yeni tarzını görenler şaşırdı
<p>ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada 4 adet CH-47F model Chino

Büyükelçilik Duyurdu! Türkiye´nin Gücüne Güç Katacaklar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak... İmalatına başlandı

YAŞ toplantısı başladı