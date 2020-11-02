Bakan Albayrak'tan Elif için geçmiş olsun paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek'e ilişkin Twitter'da paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı Elif Perinçek'in tedavi gördüğü hastanedeki görüntüsünü tekrar paylaşarak, "Binlerin, milyonların duası, gönüllü kahramanlarımızın uykusuz çabası ve sonuç. Ne desek az, ne desek tarifsiz. Elhamdülillah" ifadesini kullandı.