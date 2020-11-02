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02 Kasım 2020 Pazartesi 19:07 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan Elif için geçmiş olsun paylaşımı

Bakan Albayrak'tan Elif için geçmiş olsun paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, İzmir'deki depremde 65 saat sonra yaralı kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in tedavi gördüğü hastanede el sallarken çekilen görüntüsünü paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek'e ilişkin Twitter'da paylaşımda bulundu. 

Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı Elif Perinçek'in tedavi gördüğü hastanedeki görüntüsünü tekrar paylaşarak, "Binlerin, milyonların duası, gönüllü kahramanlarımızın uykusuz çabası ve sonuç. Ne desek az, ne desek tarifsiz. Elhamdülillah" ifadesini kullandı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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