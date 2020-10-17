  • $7,9347
  • 9,2997
  • 484.61
  • 1192.73
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Bakan Albayrak'tan "doğal gaz rezervi" açıklaması: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek
17 Ekim 2020 Cumartesi 17:51 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan "doğal gaz rezervi" açıklaması: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek

Bakan Albayrak'tan "doğal gaz rezervi" açıklaması: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervinin 405 milyar metreküpü bulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek." şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek." dedi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervinin 405 milyar metreküpü bulmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Albayrak, şu ifadeleri kullandı.

"Nasiptir, nasip. Rabb'im bulduracak olmasaydı aratmazdı. Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek."
<p>Genç kuşağın yakından takip ettiği; yazılarıyla, tarzıyla ve kendine has üslubuyla dikkat çeken y

'Esra Elönü ile Arafta Sorular' her pazar 20.00'de 24'te

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İşgalci Ermenistan'ın Gence'deki vahşetinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Soylu, İkiyaka Dağları'ndaki askerleri ziyaret etti

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.