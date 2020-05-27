Bakan Albayrak'tan 27 Mayıs mesajı

Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olan 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak yayınladığı mesajda, ""4. yüzyıldan beri sürgün ve esaret adası olarak anılan Yassıada'yı bugünden itibaren "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak anacağız. Demokrasi tarihimizin çukuru olan #27Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz. Milli irade ile ilerlemenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.