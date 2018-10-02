Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Programını ve ekonomideki öncelikli stratejileri paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Ana Kademe İlçe Başkanları Toplantısı’na ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından değerlendirmede bulundu. Albayrak, toplantıda yeni ekonomi programı ve ekonomide öncelikli stratejilere ilişkin düşüncelerini partililerle paylaştıklarını ifade etti.

AK Parti Ana Kademe İlçe Başkanları Toplantısı’nda, Yeni Ekonomi Programımızı ve ekonomide öncelikli stratejilerimizi paylaştık. pic.twitter.com/i4lRqEHalQ — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 2 Ekim 2018