Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,4665
  • 6,9693
  • 318.91
  • 89326.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Albayrak: Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız

Bakan Albayrak: Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız

Bakan Albayrak: Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak. Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL'lik bir ek destek sağlayacağız." dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemeler hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak. Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL'lik bir ek destek sağlayacağız." dedi.


Bu video izleyeni duygulandırıyor

Bu video izleyeni duygulandırıyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Temelini Başkan Erdoğan atmıştı...Rize-Artvin Havalimanı'nda sona doğru

Koronavirüs sahtekarları! İstanbul'da ele geçirildi: 30 tonun üzerinde...