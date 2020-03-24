Bakan Albayrak: Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemeler hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak. Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL'lik bir ek destek sağlayacağız." dedi.