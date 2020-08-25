25 Ağustos 2020 Salı 00:53 | Son Güncelleme:DHA
Bakan Albayrak: Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Giresun'daki sel felaketine ilişkin yaptığı paylaşımda kentteki vergi mükelleflerinin 30 Kasım 2020'ye mücbir sebep hali kapsamına alındını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz" dedi.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.