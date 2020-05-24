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  3. Bakan Albayrak Ramazan Bayramı mesajını yayımladı
24 Mayıs 2020 Pazar 16:03 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak Ramazan Bayramı mesajını yayımladı

Bakan Albayrak Ramazan Bayramı mesajını yayımladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ramazan Bayramı' mesajını yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ramazan Bayramı' mesajını yayımladı.

Bakan Albayrak mesajında şu ifadelere yer verdi:

Millet olarak rahmetle kucaklayacağımız bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Hep beraber, sağlıkla ve muhabbetle yeni bayramlarda birlikte olmak dileğiyle… Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

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