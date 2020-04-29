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  3. Bakan Albayrak: Destek ihtiyacı hisseden her vatandaşımızın arkasındayız

Bakan Albayrak: Destek ihtiyacı hisseden her vatandaşımızın arkasındayız

Bakan Albayrak: Destek ihtiyacı hisseden her vatandaşımızın arkasındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu bir milli mücadele; bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemiz, esnafımız, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var" dedi.

Hazine  ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu bir milli mücadele; bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemiz, esnafımız, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var" dedi.

Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından, esnaf destek paketinden yararlanan Muhterem Doğan'ın iş yerinde çekilen, birlik beraberlik mesajı verdiği videosunu paylaştı. Bakan Albayrak, "Muhterem Bey'in dediği gibi geçmişte nice daha büyük badirelerin üstesinden birlik ve beraberlik ile gelmeyi başarmış bir milletiz. İnşallah bu mücadelemizde de devletimizin desteği ve gayreti, milletimizin el birliği ile tüm sorunlarımızı beraber aşacağız" mesajıyla paylaştığı videonun son bölümünde ise "Bu bir milli mücadele; bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemiz, esnafımız, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var" ifadelerini kullandı.


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