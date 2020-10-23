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  • Bakan Albayrak açıkladı: Kurum içi sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacağız
23 Ekim 2020 Cuma 17:53 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak açıkladı: Kurum içi sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacağız

Bakan Albayrak açıkladı: Kurum içi sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bakanlık bünyesinde 2 bin, kurum içi özel sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacaklarını belirterek, "Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarına çıkacağız. Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, bakanlık bünyesinde 2 bin, kurum içi özel sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacaklarını belirtti.

Bakan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarına çıkacağız. Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır."
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