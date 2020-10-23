23 Ekim 2020 Cuma 17:53 | Son Güncelleme:
Bakan Albayrak açıkladı: Kurum içi sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bakanlık bünyesinde 2 bin, kurum içi özel sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacaklarını belirterek, "Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarına çıkacağız. Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, bakanlık bünyesinde 2 bin, kurum içi özel sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacaklarını belirtti.
Bakan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarına çıkacağız. Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır."
��Bakanlığımız bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavımızla 3000 kadroya atama yapacağız.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 23, 2020
Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarına çıkacağız.
Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır. pic.twitter.com/tAw9ih5inn