Bakan Albayrak açıkladı: 32 bin yeni sağlık personeli alımı onaylandı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Sağlık Bakanlığı tarafından talep edilen 32 bin sağlık personelinin alımının onaylandığını duyurdu.
Bakan Albayrak: Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık. Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az.