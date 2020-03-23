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  3. Bakan Albayrak açıkladı: 32 bin yeni sağlık personeli alımı onaylandı

Bakan Albayrak açıkladı: 32 bin yeni sağlık personeli alımı onaylandı

Bakan Albayrak açıkladı: 32 bin yeni sağlık personeli alımı onaylandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Sağlık Bakanlığı tarafından talep edilen 32 bin sağlık personelinin alımının onaylandığını duyurdu.

Bakan Albayrak: Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık. Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az.


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