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  3. Bakan Albayrak: 400 Milyon TL'yi aşan avans desteğinde bulunduk
04 Haziran 2020 Perşembe 14:23 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: 400 Milyon TL'yi aşan avans desteğinde bulunduk

Bakan Albayrak: 400 Milyon TL'yi aşan avans desteğinde bulunduk

Son Dakika Haberleri.. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TLyi aşan avans desteğinde bulunduklarını, ülkenin her karış verimli arazisini, ürünsüz bırakmayacaklarını bildirdi.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TLyi aşan avans desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizden ilk hasadı, Türkşeker almaya başladı. İnşallah, ülkemizin her karış verimli arazisini, ürünsüz bırakmayacağız" ifadesini kullandı.

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