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  3. Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'Ada' tepkisi: Uluslararası hukuka uygun davranmalı

Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'Ada' tepkisi: Uluslararası hukuka uygun davranmalı

Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'Ada' tepkisi: Uluslararası hukuka uygun davranmalı

Milli Savunma Bakanı Akar, Gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Oldu bittiye izin verilmeyeceğinin altını çizen Bakan Akar, Yunanistan "uluslararası hukuka uygun davranmalı" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Roketsan'ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Yunanistan, uluslararası hukuka uygun davranmalı." ifadelerini kullandı.

"LİBYA'DA EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİMİMİZ VAR"

"Libya'da bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var." diyen Akar, "Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için destek sağlıyor, danışmanlık hizmetlerini sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

"BİNLERCE İNSAN ZEYTİN DALI VE FIRAT KALKANI BÖLGELERİNE KAÇMAYA ÇABALIYOR"

Bakan Akar, İdlib’de yoğun hava saldırıları sonucunda binlerce insanın kendilerini kurtarmak için Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine kaçmaya çabaladığını söyledi. 

AA


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