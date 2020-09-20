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  • Bakan Akar'dan Yunan basını açıklaması: Tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır
20 Eylül 2020 Pazar 10:56 | Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan Yunan basını açıklaması: Tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır

Bakan Akar'dan Yunan basını açıklaması: Tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır
AA

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren manşetine ilişkin, "Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, Yunanistan'da bir gazetenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren manşetine tepki gösterdi.

Akar, "Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi hiçkimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır. İki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeyi amaçlayan ve kamu vicdanında zaten mahkum olan bu ahlaksızlar hakkında Yunan makamlarınca da gerekli idari ve adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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