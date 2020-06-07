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  3. Bakan Akar'dan Yunan bakana 'çatışma' yanıtı
07 Haziran 2020 Pazar 02:24 | Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan Yunan bakana 'çatışma' yanıtı

Bakan Akar'dan Yunan bakana 'çatışma' yanıtı

Milli Savunma Bakanı Akar, “Türkiye ile çatışırız” diyen Yunan mevkidaşına, “Haklarımızı korumakta kararlı ve muktediriz” yanıtını verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sondaj gerilimi için “ Türkiye ile çatışmaya hazırız” diyen Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos’a yanıt verdi.

“Türkiye olarak, Silahlı Kuvvetler olarak Ege’deki, Doğu Akdeniz’deki, Kıbrıs’taki bütün sorunlarımızı uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek istiyoruz” diyen Akar “Arkadaşlarımız heyet halinde iki defa Atina’ya gittiler, orada toplantı yapıldı. Bir kez Türkiye’ye geldiler, burada görüştük. Aynı şekilde yine muhataplarımızı Ankara’ya bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye olarak bu diyaloğun sürmesinden yana olduklarını vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

KİMSEYE TEHDİT DEĞİL

“Bunun için bize düşen neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Fakat diğer taraftan 83 milyonluk halkımızın, asil milletimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta da son derece azimli, kararlıyız ve buna da muktediriz. Bunu da söylemek zorundayım. Bu hiçbir şekilde kimseye tehdit değil, hiçbir şekilde provokasyon değil.”

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