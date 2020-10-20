  • $7,8956
  • 9,3289
  • 483.478
  • 1206.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Bakan Akar'dan Türkiye-Yunanistan görüşmeleri ile ilgili önemli açıklama
20 Ekim 2020 Salı 15:33 | Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan Türkiye-Yunanistan görüşmeleri ile ilgili önemli açıklama

Bakan Akar'dan Türkiye-Yunanistan görüşmeleri ile ilgili önemli açıklama

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye-Yunanistan İstikşafi görüşmeleri ile ilgili "Görüşmeler yapılsın, sorunları konuşarak çözelim fakat bir oldubittiye boyun eğmeyeceğimizi herkes anlamalı." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Doğu Akdeniz krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye-Yunanistan arasında İstikşafi görüşmelerin yapılmasını isteyen Akar, "NATO'daki görüşmeler yapılsın ayrıca güven artırıcı önlemler çerçevesinde başlattığımız, ikisi Atina, biri Ankara'da yapılan toplantıların da dördüncüsü yapılsın. Konuşalım, sorunları konuşarak çözelim. Fakat herhangi bir oldu bittiye, zorlamaya, baskıya boğun eğemeyeceğimizi de herkesin görmüş, anlamış olması lazım." dedi.

<p>Editör:</p><p><a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</

19 Ekim 2020 Güncel Haberler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Gaga Gölü'nde yapılan incelemede kilise kalıntılarına rastlandı

MasterChef'te Barbaros yemeğini sunamayınca Mehmet şef çıldırdı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.