20 Ekim 2020 Salı 15:33 | Son Güncelleme:
Bakan Akar'dan Türkiye-Yunanistan görüşmeleri ile ilgili önemli açıklama
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye-Yunanistan İstikşafi görüşmeleri ile ilgili "Görüşmeler yapılsın, sorunları konuşarak çözelim fakat bir oldubittiye boyun eğmeyeceğimizi herkes anlamalı." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Doğu Akdeniz krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye-Yunanistan arasında İstikşafi görüşmelerin yapılmasını isteyen Akar, "NATO'daki görüşmeler yapılsın ayrıca güven artırıcı önlemler çerçevesinde başlattığımız, ikisi Atina, biri Ankara'da yapılan toplantıların da dördüncüsü yapılsın. Konuşalım, sorunları konuşarak çözelim. Fakat herhangi bir oldu bittiye, zorlamaya, baskıya boğun eğemeyeceğimizi de herkesin görmüş, anlamış olması lazım." dedi.