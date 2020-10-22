Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: NATO'nun komuta ve kontrol altyapısına entegre edilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'lerle ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, "NATO'nun komuta ve kontrol altyapısına entegre edilmeyecek. Türkiye NATO üyelerinden beklenen tüm sorumluluklarını yerine getirmektedir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları şöyle:

Tam koruma ve kapsama için tüm katmanların ve sektörlerin dikkate alınması gerekir. İhtiyaca göre alternatif sistemler (Patriot, SAMP-T gibi) de alınabilir. Türkiye tüm müttefikleriyle alternatif üzerinde çalışmıştır ve çalışmaya hazırdır

S-400 tedariki bir tercih değil, zorunluluk olmuştur.

(Yunanistan’ın elinde bulunan Rus S-300’ler) “S-400’ler milli sistemde müstakil olarak, NATO’da var olan S-300 gibi Rus menşeli silahların kullanıldığı gibi kullanılacaktır.