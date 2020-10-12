Bakan Akar'dan Oruç Reis açıklaması: Bu hiç kimseye tehdit değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin yeni NAVTEX kararı ve Ermenistan'ın Gence'ye saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BU HİÇ KİMSEYE TEHDİT DEĞİL"

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de yetki alanlarının olduğunu belirten Akar, şunları söyledi:

"BM tarafından onaylı yetki alanlarımız var. Bu hiç kimseye bir tehdit değil. Gerilimi yükseltmek için her şeyi yapıyorlar."

Bilimsel ve teknik çalışmalarını korumak ve refakat etmek durumunda olduklarını kaydeden Akar, "Oruç Reis planlı ve programlı faaliyetlerini sürdürmekte Deniz Kuvvetleri olarak ihtiyaç halinde koruma ve refakat sağlayacağız." dedi.

"ERMENİSTAN HESABINI VERECEK!"

İşgalci Ermenistan'ın Gence'ye yönelik saldırısına ilişkin konuşan Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Bunların hesabını hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde bir gün verecekler. Ermenistan, savaş, insanlık suçu işliyor. Ne uluslararası hukuka ne insani değerlere saygıları var."