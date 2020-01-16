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  3. Bakan Akar, İran Savunma Bakanı Hatemi ve Genelkurmay Başkanı Bakıri ile görüştü

Bakan Akar, İran Savunma Bakanı Hatemi ve Genelkurmay Başkanı Bakıri ile görüştü

Bakan Akar, İran Savunma Bakanı Hatemi ve Genelkurmay Başkanı Bakıri ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İran Savunma Bakanı Hatemi ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar sabah saatlerinde ilk olarak İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile konuştu. 

Bakan Akar, daha sonra İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Her iki telefon görüşmesinde başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

AA


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