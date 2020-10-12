12 Ekim 2020 Pazartesi 12:21 | Son Güncelleme:
Bakan Akar'dan işgalci Ermenistan açıklaması: Saldırıya devam ettiler, ediyorlar
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, işgalci Ermenistan'la ilgili yaptığı açıklamada, "Azerbaycanlı kardeşlerimiz ateşkes kararına uydular. Samimiyetsizlik yapan Ermenistan uymadı. Füzeler ile acımasız şekilde sivilleri katledecek şekilde saldırıya devam ettiler, ediyorlar." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, işgalci Ermenistan'la ilgili yaptığı açıklamada, "Azerbaycanlı kardeşlerimiz ateşkes kararına uydular. Samimiyetsizlik yapan Ermenistan uymadı. Füzeler ile acımasız şekilde sivilleri katledecek şekilde saldırıya devam ettiler, ediyorlar." dedi.