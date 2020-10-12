Bakan Akar'dan işgalci Ermenistan açıklaması: Saldırıya devam ettiler, ediyorlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, işgalci Ermenistan'la ilgili yaptığı açıklamada, "Azerbaycanlı kardeşlerimiz ateşkes kararına uydular. Samimiyetsizlik yapan Ermenistan uymadı. Füzeler ile acımasız şekilde sivilleri katledecek şekilde saldırıya devam ettiler, ediyorlar." dedi.