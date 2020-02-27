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  3. Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: Rusya ile görüşmeler devam ediyor

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: Rusya ile görüşmeler devam ediyor

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: Rusya ile görüşmeler devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Akar, "Rusya ile görüşmeler devam ediyor, umutluyuz, taraflar çözüm için gayret gösteriyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı İdlib'deki son durum ile ilgili açıklama yaptı:

Soçi Mutabakatı'nın gereklerinin yerine getirilmesini istiyoruz. 

Bir an önce ateşkesin sağlanmasını, göçün durmasını ve radikalleşmesin engellenmesini istiyoruz

İdlib'de rejimin saldırıları ile ilgili olarak  ABD Savunma Bakanı ile görüşeceğim.

Rusya ile belirli bir noktaya geldik ancak sorun devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...


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