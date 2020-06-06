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  3. Bakan Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz açıklaması
06 Haziran 2020 Cumartesi 11:09 | Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz açıklaması

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanı Akar:Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek istiyoruz. Bunun için bize düşen neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz"

Milli Savunma Bakanı Akar:

- "Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek istiyoruz. Bunun için bize düşen neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz"

- "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta da son derece azimli, kararlıyız ve buna da muktediriz"

- "Celplerle gelecek yaklaşık 100 bin gencimize test yaptık.Terhisler sıkıntısız tamamlandı, celpler için de her türlü hassasiyeti gösteriyoruz."

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