Bakan Akar'dan CHP'li vekil Başarır'ın sözlerine tepki: Hukuk çerçevesinde hesabı sorulacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı son dakika açıklamasında, "Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakar Mehmetçiğe hakaret eden dili şiddetle kınıyoruz. Bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz" dedi. Milli Savunma Bakanlığı ise, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk ordusuna yönelik söylediği "satılmış ordu" ifadesine, "Milletin ordusuna hakaret edilmiştir" diyerek sert tepki gösterdi.

BAKAN AKAR: ŞİDDETLE KNIYORUZ

Milli Savunma Bakanı Akar, "Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakar Mehmetçiğe hakaret eden dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz" dedi.

MSB: MİLLETİN ORDUSUNA HAKARET EDİLMİŞTİR

Milli Savunma Bakanlığı ise sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bir televizyon programında daha önce gerekçeleri ve kapsamı defalarca açıklanmış olan bir projeden hareketle milletin ordusuna milletin önünde hakaret edilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı; aklın ve bilimin rehberliğinde; ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde çalışarak yerli ve millî savunma sanayi ürünleriyle teçhiz edilmiş kahraman ordumuzun niteliklerini daha da arttırmanın gayreti içindedir. Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerleriyle, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde görevinin başındadır. Şahsi ihtiras ve hevesleri için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkûm edilen bu gayr-i millî dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”