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  • Bakan Akar'dan Charlie Hebdo tepkisi: İfade özgürlüğü değil fikir fakirliğidir
28 Ekim 2020 Çarşamba 16:51 | Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan Charlie Hebdo tepkisi: İfade özgürlüğü değil fikir fakirliğidir

Bakan Akar'dan Charlie Hebdo tepkisi: İfade özgürlüğü değil fikir fakirliğidir

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanı Akar, Charlie Hebdo dergisindeki yayınlara tepki gösterdi. Bakan Akar, "İfade özgürlüğü değil fikir fakirliğidir. Açıkça bir saldırıdır. Terörün mizah halidir" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Charlie Hebdo dergisindeki yayınlara tepki gösterdi.

Bakan Akar, "İfade özgürlüğü değil fikir fakirliğidir. Açıkça bir saldırıdır. Terörün mizah halidir" dedi. 

<p>Editör-Kurgu: <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p>

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