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  3. Bakan Akar'dan '150 saat' mesajı

Bakan Akar'dan '150 saat' mesajı

Bakan Akar'dan '150 saat' mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "150 saat, 29 Ekim 18.00'de bitiyor. O zamana kadar olayları yakından takip ediyoruz. Sonraki durumu tekrar değerlendirip gereğini yapacağız" dedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi mutabakatının gayet normal ve planlandığı gibi gittiğini belirterek, "150 saat, 29 Ekim 18.00'de bitiyor. O zamana kadar olayları yakından takip ediyoruz. Sonraki durumu tekrar değerlendirip gereğini yapacağız." dedi.

Etnik temizliğin bu kadar kolay kullanılacak bir laf olmadığını dile getiren Akar, "Herhangi bir şekilde insan hakları ihlali, kimyasal silah gibi insanlık dışı uygulamalar asla söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatıyla alakalı bütün uluslararası kurallar, sistem neyse bunlara adım adım uyulduğunu belirten Akar, "Çok açık ve son derece şeffaf bir operasyon uygulandı." dedi.

Akar, şunları söyledi:

"Ayrımcılık bizim tarihimizde kültürümüzde inancımızda yok. Tek hedefimiz teröristler, herhangi bir etnik, dini azınlık grubu hedef almamız söz konusu değil.

Sayın Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulunda anlattığı gibi, buyurun, güvenli bölgeyi beraber kuralım diyoruz. güvenle gönüllük esasına göre topraklarına dönmelerini sağlayalım. Bir taraftan güvenlik sağlayalım. Almanya’nın bir takım teklifleri var. Sayın bakanla görüşmemiz oldu. Bu konu teferruatlı bir şekilde getirilirse bu kapsamda değerlendireceğimizi çalışacağımızı ifade ettik."

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