Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Türkiye ile Rusya arasında oluşturulacak Ortak Merkez’de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi.

Akar, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkese ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Ortak Merkez’den ateşkesin takibi söz konusu. Vazifemizi yapmak için arkadaşlarımız hazır. Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını müdafaa görevimizi yerine getireceğiz."

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Haberin Özeti

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi, Türkiye ile Rusya arasında oluşturulacak'de görev yapacak Türk askerleri ile'de bir araya geldi.