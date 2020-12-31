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  • Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi
31 Aralık 2020 Perşembe 08:49 | Son Güncelleme:

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Türkiye ile Rusya arasında oluşturulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Türkiye ile Rusya arasında oluşturulacak Ortak Merkez’de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi.

Akar, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkese ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

 "Ortak Merkez’den ateşkesin takibi söz konusu. Vazifemizi yapmak için arkadaşlarımız hazır. Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını müdafaa görevimizi yerine getireceğiz." 

Ayrıntılar geliyor...

Haberin Özeti

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi, Türkiye ile Rusya arasında oluşturulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi.

"Ortak Merkez'den ateşkesin takibi söz konusu. Vazifemizi yapmak için arkadaşlarımız hazır."
"Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını müdafaa görevimizi yerine getireceğiz."
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