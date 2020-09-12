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12 Eylül 2020 Cumartesi 11:52 | Son Güncelleme:

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi İzmir Valiliği'ni ziyaret etti

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi İzmir Valiliği'ni ziyaret etti

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile İzmir'deki birliklerde gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerine devam ediyor.

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi bununla birlikte İzmir Valiliğini de ziyaret etti. Bakan Akar ve Komutanlar İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile bir araya geldi.

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