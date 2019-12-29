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  3. Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, İdlib’deki gelişmelerin ardından Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi.

Bakan Akar, yaptığı açıklamada, "(İdlib) Hiçbir şekilde ateşkes sağlanmasına yönelik görevlerini kahramanca yapan 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız." dedi.

"Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır." ifadelerini kullanan Akar, "Herhangi bir şekilde kendilerine saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık verecekler." şeklinde konuştu.

LİBYA TEZKERESİ

Bakan Akar, Libya tezkeresi ile ilgili de "TSK, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yurt içinde ve sınır ötesinde nerede görev verilirse yapmaya hazır." dedi.


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