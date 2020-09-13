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13 Eylül 2020 Pazar 11:02 | Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Biz her zaman diyalog ve siyasi çözümden yanayız

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Biz her zaman diyalog ve siyasi çözümden yanayız

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Antalya'nın Kaş ilçesine gitti. Bakan Akar, "Her zaman diyalogdan yanayız. Her şeyin barış içinde gelişmesinden yanayız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İyi komşuluk ve diyalogdan yanayız" açıklamasında bulundu.

Bakan Akar: Biz her zaman diyalog ve siyasi çözümden yanayız.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim sonrası Kaş adasının karşısındaki Yunanistan'a ait Meis adası tartışma konusu olurken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi bölgeye gidip, ardından Antalya’nın Kaş Kaymakamlığı ziyaret edilecek.

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