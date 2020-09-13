Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Biz her zaman diyalog ve siyasi çözümden yanayız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İyi komşuluk ve diyalogdan yanayız" açıklamasında bulundu.



Bakan Akar: Biz her zaman diyalog ve siyasi çözümden yanayız.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim sonrası Kaş adasının karşısındaki Yunanistan'a ait Meis adası tartışma konusu olurken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi bölgeye gidip, ardından Antalya’nın Kaş Kaymakamlığı ziyaret edilecek.