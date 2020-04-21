Bakan Akar, Tunuslu mevkidaşı Hazgui ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tunus Savunma Bakanı Imed Hazgui ile telefonda görüştü.

AA'nın aktardığı haberde, Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ile mevkidaşı arasında yapılan görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler gibi konuları da bilgi alışverişinde bulunuldu.