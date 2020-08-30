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  3. Bakan Akar: TSK uluslararası haklarımızı korumakta kararlıdır
30 Ağustos 2020 Pazar 14:09 | Son Güncelleme:

Bakan Akar: TSK uluslararası haklarımızı korumakta kararlıdır

Bakan Akar: TSK uluslararası haklarımızı korumakta kararlıdır

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, "TSK vatanımızı, milletimizi, milli, manevi değerlerimizi, uluslararası hak ve menfaatlerimizi korumakta azimlidir, kararlıdır, buna muktedirdir" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı son dakika açıklamasında"TSK vatanımızı, milletimizi, milli, manevi değerlerimizi, uluslararası hak ve menfaatlerimizi korumakta azimlidir, kararlıdır, buna muktedirdir" dedi.

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