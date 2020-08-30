Bakan Akar: TSK uluslararası haklarımızı korumakta kararlıdır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı son dakika açıklamasında"TSK vatanımızı, milletimizi, milli, manevi değerlerimizi, uluslararası hak ve menfaatlerimizi korumakta azimlidir, kararlıdır, buna muktedirdir" dedi.

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