Bakan Akar: TSK bütün kuvvetleriyle araziye indi

Milli Savunma Bakanlığı’nda başarılı birlik ve personel, Bakan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcılarının da katıldığı törenle ödüllerini aldı.

Törende konuşan Akar, “Şu anda TSK bünyesindeki komando birliklerinde arazide olmayan yok, Deniz Kuvvetlerinde ve Hava Kuvvetleri'nde muharip unsurlardan araziye çıkmayan, görevde olmayan yok” dedi.

Törende Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’a TSK Şeref Madalyası verildi. Dündar’ın madalyası Milli Savunma Bakanı Akar tarafından takıldı. Törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile kuvvet komutanları ve bakan yardımcıları da başarılı diğer birlik ve personelin ödüllerini verdi.

UYANIK OLALIM

Akar, şu ifadeleri kullandı: “Irak’ın, Suriye’nin kuzeyindeki bizim tek hedefimiz teröristler, terör örgütleri. Bunlara karşı mücadele yürütüyoruz. Bizim oradaki etnik ve dini gruplara yönelik ayrım yapmamız söz konusu değil. Araplar, Kürtler, Aramiler, Keldaniler, Yahudiler, Hıristiyanlara karşı bizim herhangi bir tavrımız, hareketimiz, operasyonumuz kesinlikle söz konusu değildir.

Bu konuda çok sayıda fitne, fesat yapılıyor. Bunlara karşı hepimizin uyanık, bilinçli, bilgili olması lazım.”

ZOR GÜNDE LİBYA’NIN YANINDAYIZ

Libya ile imzalanan mutabakata da değinen Akar, “Tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde yapıldı. Burada hiçbir şekilde farklılık yok. Bunu anlamayanların anlaması lazım” dedi. Mutabakatın uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yapıldığını anımsatan Akar, “Tarih boyunca kültür, işbirliği olan bir ülke ile bizim bu zor günlerinde onlarla beraber olmamız, işbirliği, yardımlaşma içinde olmamız çok doğaldır. Bizim yaptığımız da budur” ifadesini kullandı.