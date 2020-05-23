Bakan Akar Suriye sınırının sıfır noktasında incelemelerde bulundu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek vücut, tek yumruk olarak teröristin peşinde olduğunu belirten Milli Savunma Bakanı Akar, "Bugün komandolarımızın, hava kuvvetlerimizin Haftanin, Zap, Hakurk, Gara bölgelerindeki başarılı operasyonları sonucunda üs bölgelerimize, karakollarımıza eylem hazırlığında olduğunu tespit edilen 13 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hatay’a geldi.

Hatay Havalimanı’nda Vali Rahmi Doğan ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla tarafından karşılanan Bakan Akar, Korgeneral Yayla’dan bölge ve hudut hattındaki son gelişmelere ilişkin aldığı brifingin ardından sınırın sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Akar ve TSK Komuta Kademesi incelemeleri kapsamında sınır hattındaki Şehit Er Hüseyin Koroç Hudut Karakolu'nu da ziyaret etti. 2. Hudut Alayı bölgesindeki karakola gelişinde tören mangasını selamlayan Akar, Şeref defterinin imzalanmasının ardından gözetleme kulesine çıktı. Hudut nöbetçisinden hudut tekmili alan Akar, buradan sınır hattı ile Suriye tarafındaki Atme Kampı'nı inceledi. Hatay Valisi Doğan’dan kamp ve bölgedeki yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Akar, şunları söyledi:

"Gerçekten önemli çalışmalar, faaliyetler yapılıyor. Mehmetçik bir taraftan Suriyeli kardeşlerimizin günlük hayatının kolaylaşması için faaliyet gösterirken diğer taraftan da terörle, kaçakçılıkla mücadele, hudutlarımızdan izinsiz geçişlerin önlenmesi konusunda gece gündüz demeden büyük bir gayret gösteriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tek vücut, tek yumruk olarak teröristin peşindedir. Mehmetçik bugün operasyonlarını Haftanin, Zap, Hakurk, Gara bölgelerinde de bir başka şekliyle sürdürdü. Komandolarımız, hava kuvvetlerimiz oradaki başarılı operasyonlar sonucunda üs bölgelerimize, karakollarımıza eylem hazırlığında olduğunu tespit ettikleri 13 teröristi etkisiz hale getirdi."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendisini verilen görevi en iyi şekilde yapma azim ve kararlılığında olduğunu dile getiren Akar, ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptıklarımızla teröristlerin mağaralarını, inlerini başlarına yıktık, yıkmaya devam edeceğiz. İnşallah, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız güçle en son teröristi de etkisiz hale getirmek suretiyle milletimizi, halkımızı bu terör belasından kurtarıp hem halkımızın güvenliğini hem de hudutlarımızın güvencesini sağlayarak burada sulhu sükunu hakim kılacağız. İdlib'de ateşkesin ve istikrarın kalıcı olarak sağlanması çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mehmetçik, bu konuda ülkemizin hak ve menfaatleri çerçevesinde yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptı, zor arazi ve hava koşullarına aldırmaksızın bundan sonra da yapmaya devam edecek."

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ HARFİYEN UYGULANDI



Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin incelemeleri sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin harfiyen uygulandığı gözlendi.

Ziyaret sırasında Akar, Komutanlar ve Mehmetçik maske kullanırken Akar’ı karşılayan tören mangası dahil tüm Mehmetçik tarafından sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.

Bakan Akar ile TSK Komuta Kademesi’nin ramazan ayının son iftarını sınır hattını korumakla görevli Mehmetçik ile yapacağı belirtildi.

ATME KAMPI



Vali Doğan da Atme Kampı’ndaki son duruma ilişkin yaptığı bilgilendirmede, rejimin saldırılarının ardından bölgeden kaçan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan masum insanların bölgede barınmasıyla kendiliğinden oluşan kampta insanların zorlu şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını belirtti.

Kamplardakilerin sağlık ve gıda ihtiyaçlarının yardım kuruluşları tarafından karşılandığını dile getiren Doğan, İdlib'de tesis edilen ateşkesin ardından kamptaki bazı Suriyelilerin evlerine dönmeye başladığını söyledi. Doğan, Afrin’e de Türkiye’den elektrik verilmeye başlandığını, bölge halkının da bunu memnuniyetle karşıladığını belirtti.

AKAR VE KOMUTANLAR RAMAZANIN SON İFTARINI SINIR HATTINDA KOMANDOLARLA YAPTI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, ramazan ayının son iftarını, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda görev alan kahraman komandolarla birlikte, sınır hattında yaptı.

İftarın ardından Akar ve komutanlar, İdlib ve Afrin'deki faaliyetlerin yönetildiği Harekat Merkezi'ne geçti. Sahadaki son gelişmelere ilişkin brifing alan, talimatlar veren Akar, "Çok önemli işler, başarılı görevler yaptınız. Çalışmalarımız, gayretlerimiz devam ediyor. Aynı ciddiyet ve hassasiyetle görevimizi yapmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Görevin büyüğünün veya küçüğünün olmadığını dile getiren Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için önemli olan verilen görevin başarıyla yapılmasıdır. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'de, Zeytin Dalı'nda, Fırat Kalkanı, Pençe harekat bölgelerinde faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam ediyor. En son terörist etkisiz hale getirilinceye, halkımızın, hudutlarımızın güvenliği sağlanana, ülkemize yönelik risk ve tehditler ortadan kalkana kadar faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bugüne kadar elimizden geleni yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz"

Sadece hudutların, halkın güvenliği değil, aynı zamanda bölgenin istikrara kavuşması için çalıştıklarını belirten Akar, şu şekilde konuştu:

"Evlerini terk eden Suriyeli kardeşlerimizin de bir an önce gönüllü ve güvenli bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerine gayret gösteriyoruz. İnsani yardım konusunda çok ciddi çalışmalarımız var. Bugüne kadar çok önemli adımlar atıldı, 5 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile yaptığı mutabakat çerçevesinde gerçekleşen ateşkesin kalıcı olması, istikrarın sağlanması, bölgeye barış ve huzurun gelmesi bunun sonucunda da siyasi çözümün oluşması bizim en samimi dileğimizdir, buna çalışıyoruz."

Teröristlere karşı Irak'ın kuzeyindeki faaliyetlerin de zorlu arazi şartlarına rağmen başarıyla devam ettiğini belirten Akar, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar oradaki tüm inlerini teröristlerin başlarına yıktık, yıkmaya devam ediyoruz. Hudutlarımızın, halkamızın güvenliği için en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"TSK, DİĞER ORDULARDAN DAHA İYİ DURUMDA"



Koronavirüs salgını ile mücadelenin de devam ettiğini vurgulayan Bakan Akar, alınan bireysel ve kurumsal tedbirlerin uygulanmasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yakından takip edilmesi talimatını verdi.

Denizde, havada bütün kuvvetler çok yoğun bir mücadeleyi sürdürürken virüse karşı da başarılı çalışmaların devam ettiğini belirten Akar, şunları dedi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, vaka sayısının azlığı bakımından incelendiğinde, dünyadaki silahlı kuvvetler arasında çok daha iyi durumda, birinci sırada. Doğru uygulamalar ve tedbirlerle bu noktaya geldik, bunu bozmamalıyız, aynı düzeyde sürdürmeliyiz."

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarla Milli Savunma Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan uzman memur Levent Ünver ile işçi Avni Öztürk'e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Akar, şu şekilde konuştu:

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyorum. Bugünlere gelmemizdeki büyük fedakarlık ve katkılarından dolayı minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

Bakan Akar, Mehmetçiğin Ramazan Bayramı'nı da kutladı.