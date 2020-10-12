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12 Ekim 2020 Pazartesi 15:50 | Son Güncelleme:

Bakan Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü

Bakan Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. İki görüşmede, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı, İdlib ve Libya ile savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. İki görüşmede, Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısı, İdlib ve Libya ile savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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