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  3. Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile İdlib'teki son gelişmeler üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, İdlib'teki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularının, Soçi'de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

(DHA)

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