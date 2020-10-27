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27 Ekim 2020 Salı 15:07 | Son Güncelleme:

Bakan Akar, Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile görüştü

Bakan Akar, Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Viktor Mahmudov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Özbekistan’ın başkenti Taşkent’teki ziyaretlerine devam ediyor.

AA'da yer alan habere göre, Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Akar, Sempozyum Sarayı’na geçerek, Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Viktor Mahmudov ile görüştü.

Görüşmede, Akar tarafından, Türkiye ve Özbekistan arasında tarihi dostluk, kardeşlik bağlarının bulunduğu, hem askeri eğitim, iş birliği hem de savunma sanayi alanlarında mevcut ilişkilerin artarak devam etmesinin gerekliliği, FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemi, Cumhurbaşkanları düzeyinde varılan mutabakat kapsamında çizilen çerçevede gerekli iş birliğinin hızla yapılmasının gerekliliği ifade edildi.

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