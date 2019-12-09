Bakan Akar: NATO planlarını bloke söz konusu değil

Londra'daki NATO Zirvesi sonrası Bakan Akar'dan kritik açıklamalar peş peşe geldi. Akar, "NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye'nin sorgulanması anlamsızdır. Bizim NATO'da çektiğimiz yükün herkes farkında. NATO ortamında ülkemizin hak ve menfaatlerine ilişkin birtakım iddialar ortaya koyduğumuzda bu, NATO'ya karşı bir tavır olarak algılanmamalı.

Planlarla alakalı sıkıntı bizimle ilgili değil. En son yapılan taviz değil. Yeniden değerlendirilmesine fırsat verdik. İki planın aynı anda yayınlanmasında mutabık kaldık. Makul isteklerimizden geri dönmemiz mümkün değil. Biz sabırla bildiklerimizi anlatmaya devam edeceğiz. YPG teröristtir, YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Bundan vazgeçmemiz söz konusu değildir. YPG teröristtir, bütün dünya bunu böyle bilecek.. Bundan vazçmemiz asla sözkonusu değildir. Bunu gayrıresmi toplantılarda muhattaplarımız haklısınız diyor. Fakat çeşitli sebeplerden doları bunları bazıları söylemiyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASI

Meşru hükümetle temaslarımız sonucu mutabakata varıldı. Bu husus Birleşmiş Milletlere tebliğ edildi. İyi diyalog istiyoruz ancak hakkımızı da yedirtmeyiz. Libya hükümetinin Atina Büyükelçisi sınırdışı edildi. Bunun bir acizlik olduğunu değerlendiriyoruz. Sonucu da değiştirmeyecektir.