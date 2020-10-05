  • $7,76
  • 9,1496
  • 476.93
  • 1158.75
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
05 Ekim 2020 Pazartesi 16:30 | Son Güncelleme:

Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

DHA

Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşmelerde, başta Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler olmak üzere, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen teknik toplantılar ve NATO konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

DHA'da yer alan haberde,  Akar ve Stoltenberg, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti

Görüşmelerde, başta Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler olmak üzere, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen teknik toplantılar ve NATO konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmelerde Akar, NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda genel ilkelerde ortak anlayışa varılmasının önemi ile Türkiye'nin konunun diyalogla ön koşulsuz çözülmesine yönelik çalışmaları desteklemeyi sürdürdüğünü ifade etti.

<p>Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı opera

Milli kahraman İbrahimov'un şehit olduğu mevzi işgalden kurtarıldı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Sel Kapanı Göleti'nde oluşan adacıkların muhteşem görüntüsü

5 Ekim 2020 canlı altın fiyatları! Bugün çeyrek ve gram canlı altın fiyatları ne kadar oldu?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.