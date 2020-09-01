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  3. Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile bir araya geldi
01 Eylül 2020 Salı 17:22 | Son Güncelleme:

Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile bir araya geldi

Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile bir araya geldi.

İki Bakan heyetlerarası görüşmelere de başkanlık etti. Görüşmelerde Akar, Türkiye'nin 500 yıllık ortak geçmişi, dostluğu, kardeşliği ve kültür bağlarının bulunduğu Libyalı kardeşlerine askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"LİBYA LİBYALILARINDIR"

"Bakan Akar görüşmede Namroush'a, Türkiye'nin Libya'ya askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini iletti. Akar, Namroush'a, barış ve kalıcı istikrarı sağlamak maksadıyla BM tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümetin yanında olduklarını aktardı."

Bakan Akar, "Libya Libyalılarındır" diyerek, Türkiye'nin, toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlanmış, Libyalılar tarafından sahiplenilmiş, Libyalıların tamamını kucaklayan bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini ifade etti.

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