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Bakan Akar'dan 'Libya mutabakatı' açıklaması

Bakan Akar'dan 'Libya mutabakatı' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar: '(Libya mutabakatı) Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit, diğer ülkelerin hakkına, hukukuna taciz değildir.'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ile imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ve "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na ilişkin, "Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit, diğer ülkelerin hakkına, hukukuna taciz değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Akar, şunları kaydetti:

"Mutabakatların gereklerini yapmaya devam ediyoruz. ABD'li müttefiklerimizin, Rus dostlarımızın da sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz.  NATO ittifakına tehditleri ciddiye alıyoruz, aynı şekilde ittifakın da bize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz."

(AA)


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