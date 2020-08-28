Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3322
  • 8,7254
  • 460.622
  • 1109.74
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü
28 Ağustos 2020 Cuma 10:33 | Son Güncelleme:

Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü

Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü
AA

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü. Görüşmede Libya'daki son durum ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Akar, konuk Bakan Başağa'yı askeri törenle karşıladı. Daha sonra baş başa yapılan görüşmede, Libya'daki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Japonya Başbakanı resmen istifa etti!
İmdada Acun Ilıcalı yetişti! Transfer görüşmeleri resmen başladı
Sağlık çalışanları dikkat: Yıl sonuna kadar ulaşım ücretsiz
Güvenlik görevlileri cinayeti önledi... Hastanede eski eşini öldürecekti
Bakan Albayrak paylaştı: ‘Battık, bittik‘ lobisi yine üzülecek
Sahte bal nasıl anlaşılır? İşte test etmenin yöntemleri

Sahte bal nasıl anlaşılır? İşte test etmenin yöntemleri

28 Ağustos 2020 çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık n

28 Ağustos 2020 çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık ne kadar oldu?

Kendi kazdığı mezara defnedildi

Kendi kazdığı mezara defnedildi

27 Ağustos Perşembe reyting sonuçları listesi yayında!

27 Ağustos Perşembe reyting sonuçları listesi yayında!