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19 Ekim 2020 Pazartesi 16:22 | Son Güncelleme:

Bakan Akar, Libya Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Bakan Akar, Libya Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El-Haddad ile görüştü.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El-Haddad'ı kabul etti. Millî Savunma Bakanlığında gerçekleşen görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

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