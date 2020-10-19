19 Ekim 2020 Pazartesi 16:22 | Son Güncelleme:
Bakan Akar, Libya Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El-Haddad ile görüştü.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El-Haddad'ı kabul etti. Millî Savunma Bakanlığında gerçekleşen görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El-Haddad'ı kabul etti. Millî Savunma Bakanlığında gerçekleşen görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.https://t.co/9WJko3u7DY#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/R1KPMXBueh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 19, 2020