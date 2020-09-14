Bakan Akar: Kıbrıs'ı milli mesele kabul ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kıbrıs'ı milli mesele kabul ediyoruz ve buradayız" dedi.

DHA'da yer alan haberde, Bakan Akar, "Burada bize düşen görev neyse, 1974'te ne yaptıysak aynı ruh, aynı heyecan, aynı esaslar dahilinde KKTC'li kardeşlerimizin güvenliği, bekası için her türlü şeyi yaptık, yapmaya hazırız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"HAKKIMIZI FEDA ETMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Doğu Akdeniz'de hak alaka ve menfaatleri olduğunu belirten Bakan Akar şunları söyledi:

"Bunlara karşı bir kısım ülkeler bazı karşı hareketler, eylemler yapıyor. Biz bunları büyük bir sabırla takip ediyoruz. Fakat hakkımızı hukukumuzu korumak yönünde yapmamız gereken ne varsa, atmamız gereken ne adım varsa kararlılıkla tek vücut olarak bunları yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bizim buradaki haklarımızdan fedakarlık yapmamız, hakkımızı feda etmemiz asla söz konusu değil."

TÜRKİYE'DEN GÖZDAĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı’nın “Seçkin Gözlemci Günü” faaliyetlerini takip etti.

Faaliyetler kapsamında, denizden sızma harekatı gerçekleştirildi, belirlenen hedefler deniz topçularının atışları, komandolar ve F-16 tarafından tam isabetle vuruldu.