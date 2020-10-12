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  • Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti
12 Ekim 2020 Pazartesi 19:50 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti
IHA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim’i kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığında gerçekleşen görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.

Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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