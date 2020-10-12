12 Ekim 2020 Pazartesi 19:50 | Son Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti
IHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim’i kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığında gerçekleşen görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.
Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.