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Bakan Akar Jeffrey'i kabul etti

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Milli Savunma Bakanı, ABD'li muhatabına Washington yönetiminin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve Münbiç Yol Haritası'nın süratle tamamlanması yönündeki beklentiyi ifade etti.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Görüşmede Akar tarafından, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve Münbiç Yol Haritasının süratle  tamamlanması yönündeki beklenti ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar'ın Jeffrey'i kabul ettiği  görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı bildirildi.

Görüşmede, Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere, Suriye'de son  dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar  kaydedildi:

"Bakan Akar tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalardan  kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılığımız, ABD'nin  terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve Münbiç Yol Haritasının  süratle tamamlanması yönündeki haklı beklentimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğüne  olan duyarlılığımız ve iki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği  yönündeki düşüncelerimiz ifade edildi."

(AA)

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