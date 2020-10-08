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08 Ekim 2020 Perşembe 11:00 | Son Güncelleme:

Bakan Akar, İtalya'ya gidiyor

Bakan Akar, İtalya'ya gidiyor
AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya gelecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüşecek.

Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere bugün İtalya'ya gidiyor.

İtalya Savunma Bakanı Guerini ile bir araya gelecek Bakan Akar'ın ziyareti, Doğu Akdeniz ve Libya'da önemli gelişmelerin yaşandığı bir döneme denk gelmesi bakımından önem taşıyor.

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