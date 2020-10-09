09 Ekim 2020 Cuma 13:54 | Son Güncelleme:
Bakan Akar, İtalyan mevkidaşı Guerini ile görüştü
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanı Akar'ın İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüşmesinde güvenlik konuları ile Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ele alındı.
Milli Savunma Bakanı Akar'ın İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüşmesinde güvenlik konuları ile Libya ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ele alındı.
Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye’nin olumlu ve adil yaklaşımlarına rağmen provokatif girişimlerin gerginliği tırmandırdığını belirtti.
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