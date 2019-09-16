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Bakan Akar, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Bakan Akar, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Bakan Akar, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi için Ankara’da bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami ile görüştü.

Akar, resmi ziyarette bulunan Hatami'yi Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen askeri törenle karşıladı. İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende, konuk bakan tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törenin ardından görüşmeye geçen Akar ve Hatami'nin, bölgesel güvenlik ve savunma konularında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

AA

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