Bakan Akar, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami ile görüştü.

Akar, resmi ziyarette bulunan Hatami'yi Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen askeri törenle karşıladı. İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende, konuk bakan tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törenin ardından görüşmeye geçen Akar ve Hatami'nin, bölgesel güvenlik ve savunma konularında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

AA