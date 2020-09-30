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30 Eylül 2020 Çarşamba 18:16 | Son Güncelleme:

Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0' >tuna.tunca

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